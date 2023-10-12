Landgasthaus vor dem Aus: Findet Frank Rosin einen neuen Wirt?Jetzt kostenlos streamen
Folge 33: Landgasthaus vor dem Aus: Findet Frank Rosin einen neuen Wirt?
48 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12
Im Dorf Darup im Münsterland schließt nach fast 40 Jahren das Wirtshaus des Ortes. Das Betreiberpaar setzt sich zur Ruhe. Die Dorfgemeinschaft will das Gasthaus erhalten. Sie gründet eine Genossenschaft, sammelt 370.000 € Spenden ein und saniert das Lokal. Doch wer übernimmt die Bewirtung? Sternekoch Frank Rosin startet einen Wettbewerb und lässt drei Anwärter gegeneinander antreten. Wer macht das Rennen und wie läuft das Lokal jetzt, ein halbes Jahr später?
