Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Landgasthaus vor dem Aus: Findet Frank Rosin einen neuen Wirt?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 33vom 12.10.2023
Landgasthaus vor dem Aus: Findet Frank Rosin einen neuen Wirt?

Landgasthaus vor dem Aus: Findet Frank Rosin einen neuen Wirt?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 33: Landgasthaus vor dem Aus: Findet Frank Rosin einen neuen Wirt?

48 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12

Im Dorf Darup im Münsterland schließt nach fast 40 Jahren das Wirtshaus des Ortes. Das Betreiberpaar setzt sich zur Ruhe. Die Dorfgemeinschaft will das Gasthaus erhalten. Sie gründet eine Genossenschaft, sammelt 370.000 € Spenden ein und saniert das Lokal. Doch wer übernimmt die Bewirtung? Sternekoch Frank Rosin startet einen Wettbewerb und lässt drei Anwärter gegeneinander antreten. Wer macht das Rennen und wie läuft das Lokal jetzt, ein halbes Jahr später?

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen