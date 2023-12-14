Edles Essen vom Discounter – wie gut sind Feinkostprodukte von Aldi und Lidl? Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 42: Edles Essen vom Discounter – wie gut sind Feinkostprodukte von Aldi und Lidl?
46 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12
Pünktlich zur Weihnachtszeit bieten die beiden größten Discounter Deutschlands mit eigenen Produktreihen edles Essen zu niedrigen Preisen an. Doch was lohnt sich wirklich? Profikoch Stefan Ziemann und K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen treten an zum großen Discounter-Weihnachts-Duell. Wer hat die bessere Qualität? Und bei wem schmeckt es besser? Das K1 Magazin macht eine Stichprobe mit Garnelenkränzen mit Dip, Rinder-Carpaccio und Ente mit Spätzle.
