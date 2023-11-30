Wie günstig sind gebrauchte Möbel zu bekommen?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 40: Wie günstig sind gebrauchte Möbel zu bekommen?
28 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Mit Möbeln aus zweiter Hand kann man Geld sparen. Doch wo findet man die besten Schnäppchen? Online oder im Gebrauchtwarenhaus? Wie ist die Qualität und was bekommt man für sein Geld? Das K1 Magazin und Kabel Eins-Journalist Peter Giesel machen den Test: Ein Wohnzimmer neu einrichten - einmal mit Möbeln aus Online-Kleinanzeigen, einmal mit Möbeln aus dem Secondhand-Kaufhaus.
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Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2024: Kabel Eins & © Season 2019, Season 2021: kabel eins