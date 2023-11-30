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Wie günstig sind gebrauchte Möbel zu bekommen?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 40vom 30.11.2023
Wie günstig sind gebrauchte Möbel zu bekommen?

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Folge 40: Wie günstig sind gebrauchte Möbel zu bekommen?

28 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12

Mit Möbeln aus zweiter Hand kann man Geld sparen. Doch wo findet man die besten Schnäppchen? Online oder im Gebrauchtwarenhaus? Wie ist die Qualität und was bekommt man für sein Geld? Das K1 Magazin und Kabel Eins-Journalist Peter Giesel machen den Test: Ein Wohnzimmer neu einrichten - einmal mit Möbeln aus Online-Kleinanzeigen, einmal mit Möbeln aus dem Secondhand-Kaufhaus.

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