Motorradeskorte: Der ungewöhnliche Beruf bei der Bundeswehr

Kabel EinsStaffel 2023Folge 37vom 09.11.2023
45 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12

Die Truppen der Bundeswehr sind weltweit im Einsatz. Doch es gibt auch speziell ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, die in der Heimat wichtige Aufgaben übernehmen. Der Job der Motorrad-Eskorte der Feldjäger ist ungewöhnlich und anspruchsvoll! Wenn sie als Geleit bei Staatsempfängen im Einsatz ist, zählt absolute Präzision. Das K1 Magazin begleitet die Eskorten-Fahrer bei ihrer Ausbildung.

Kabel Eins
