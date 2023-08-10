Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Von Bagger-Lust bis Rutschen-Wahnsinn: Extreme Outdoor-Funparks!

Kabel EinsStaffel 2023Folge 24vom 10.08.2023
Von Bagger-Lust bis Rutschen-Wahnsinn: Extreme Outdoor-Funparks!

Von Bagger-Lust bis Rutschen-Wahnsinn: Extreme Outdoor-Funparks!Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 24: Von Bagger-Lust bis Rutschen-Wahnsinn: Extreme Outdoor-Funparks!

46 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12

Mit einem 30-Tonnen-Bagger im Dreck wühlen, mit dem Quad durchs Gelände brettern und auf der auf der größten Wasserrutsche Europas abgehen wie eine Rakete - das bieten zwei Erlebnisparks der besonderen Art. Wo gibt es den meisten Spaß fürs Geld? Das K1 Magazin mit dem Outdoor-Funpark-Check.

