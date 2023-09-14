Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Sneaker-ABC: Was ist das Erfolgsgeheimnis des beliebten Alltagsschuhs?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 29vom 14.09.2023
45 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12

Die Deutschen lieben Sneaker! Fünf Paar besitzt jeder von uns im Schnitt. Und längst sind die Turnschuhe mehr als praktische Alltagskleidung. Einige Modelle setzen neue modische Trends und entwickeln sich zu echten Wertanlagen. Doch wie begann die Erfolgsgeschichte der Sneaker? Warum sind die Schuhe so beliebt? K1 Magazin-Reporter Tolga Akar begibt sich auf Spurensuche und klärt außerdem: Wie gesund sind Sneaker für die Füße? Und wie kriegt man verschmutzte Lieblingsschuhe wieder sauber?

Kabel Eins
