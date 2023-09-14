Das große Sneaker-ABC: Was ist das Erfolgsgeheimnis des beliebten Alltagsschuhs?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 29: Das große Sneaker-ABC: Was ist das Erfolgsgeheimnis des beliebten Alltagsschuhs?
45 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12
Die Deutschen lieben Sneaker! Fünf Paar besitzt jeder von uns im Schnitt. Und längst sind die Turnschuhe mehr als praktische Alltagskleidung. Einige Modelle setzen neue modische Trends und entwickeln sich zu echten Wertanlagen. Doch wie begann die Erfolgsgeschichte der Sneaker? Warum sind die Schuhe so beliebt? K1 Magazin-Reporter Tolga Akar begibt sich auf Spurensuche und klärt außerdem: Wie gesund sind Sneaker für die Füße? Und wie kriegt man verschmutzte Lieblingsschuhe wieder sauber?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins