Von Algenlimonade bis Gurken-Bier: Die verrücktesten Getränke im TestJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 28: Von Algenlimonade bis Gurken-Bier: Die verrücktesten Getränke im Test
47 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12
Getränke in den ungewöhnlichsten Geschmacksrichtungen liegen voll im Trend. Ob Limonade mit Algen, Gurken-Bier oder Schoko-Brause: Vor allem kleinere Hersteller wollen mit verrückten Getränken auffallen und so neue Kunden gewinnen. Aber sind das wirklich köstliche Erfrischungen, oder ist es eine reine Verkaufsmasche? K1 Magazin-Reporter Tolga Akar lädt zur Blindverkostung, lässt sich von einem Produktentwickler neue Getränke-Trends erklären, und besucht einen Hersteller von Gurken-Bier.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins