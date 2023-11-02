Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Bundeswehr-Gebrauchtwagen: Taugen ausgemusterte Militärfahrzeuge für den Alltag?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 36vom 02.11.2023
Bundeswehr-Gebrauchtwagen: Taugen ausgemusterte Militärfahrzeuge für den Alltag?

Bundeswehr-Gebrauchtwagen: Taugen ausgemusterte Militärfahrzeuge für den Alltag?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 36: Bundeswehr-Gebrauchtwagen: Taugen ausgemusterte Militärfahrzeuge für den Alltag?

48 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12

Militärfahrzeuge sollen die Soldatinnen und Soldaten schützen und unterstützen: Sie sind schwer und robust – gebaut für den Einsatz an der Front. Haben diese Fahrzeuge ihren Dienst getan, werden sie ausgemustert und als Gebrauchtwagen verkauft. Aber taugen diese Vehikel für den Alltag? Und was muss man beim Kauf beachten? K1 Magazin-Reporterin Marina Kornath besucht Deutschlands größten Händler für gebrauchte Militärfahrzeuge und eine Familie, die einen Armee-Truck in einen Camper umgebaut hat.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen