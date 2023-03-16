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Vorsicht beim Ticketkauf: Wo lauern die Fallen bei Online-Ticketbörsen?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 6vom 16.03.2023
Vorsicht beim Ticketkauf: Wo lauern die Fallen bei Online-Ticketbörsen?

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Folge 6: Vorsicht beim Ticketkauf: Wo lauern die Fallen bei Online-Ticketbörsen?

46 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12

In Deutschland werden jedes Jahr rund 2,8 Milliarden Euro für Konzerttickets ausgeben. Gerade die Karten für Topstars sind schnell ausverkauft. Eintrittskarten finden sich dann auf dem so genannten Zweitmarkt bei Online-Ticketbörsen. Aber sind die Tickets hier echt oder gefälscht? Und wie hoch ist der Preis? Peter Giesel und das K1 Magazin finden es heraus und geben Tipps für Alternativen!

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