Vorsicht beim Ticketkauf: Wo lauern die Fallen bei Online-Ticketbörsen?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 6: Vorsicht beim Ticketkauf: Wo lauern die Fallen bei Online-Ticketbörsen?
46 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
In Deutschland werden jedes Jahr rund 2,8 Milliarden Euro für Konzerttickets ausgeben. Gerade die Karten für Topstars sind schnell ausverkauft. Eintrittskarten finden sich dann auf dem so genannten Zweitmarkt bei Online-Ticketbörsen. Aber sind die Tickets hier echt oder gefälscht? Und wie hoch ist der Preis? Peter Giesel und das K1 Magazin finden es heraus und geben Tipps für Alternativen!
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Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins