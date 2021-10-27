Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Tausend Papas

SAT.1Staffel 3Folge 13vom 27.10.2021
Tausend Papas

Tausend PapasJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 13: Tausend Papas

24 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12

Ein sechsjähriges Mädchen umarmt plötzlich fremde Männer und nennt diese "Papa". Die Mutter verzweifelt an dem extrem gefährlichen Verhalten des Kindes ... - Die 15-jährige Clara ist sich sicher, schwanger zu sein und die Symptome deuten auch darauf hin. Aber die körperliche Untersuchung zeigt deutlich, dass Clara nicht schwanger, sondern nur scheinschwanger ist. Doch was löst die Symptome bei ihr aus?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen