Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Der Trichter und sein Henker

SAT.1Staffel 3Folge 8
23 Min.Ab 12

Mutter Katrin ist geschockt, als ihre einst vernünftige Teenie-Tochter Ina einen Komasuff inszeniert und sich selbst verletzt. Kommt das Mädchen nicht über die Trennung von ihrem Freund Tim hinweg? Oder gibt es einen ganz anderen Grund, warum Ina ihre Gesundheit immer mehr aufs Spiel setzt?

SAT.1
