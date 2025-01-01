Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 5: Die Putzteufelin
23 Min.Ab 12
Eine Sechsjährige mutiert zum Putzteufel. Sogar nachts reinigt die Kleine das Elternhaus - und das, obwohl Mama alles sehr sauber hält. Leidet sie unter Putzzwang? Außerdem: Ein Mädchen wird zur Dauer-Gamerin und kapselt sich ab. Ihre besorgte Mutter fürchtet, dass ihr Kind langsam, aber sicher in die Videospielsucht abrutscht. Sucht die leistungsschwache Schülerin Selbstbestätigung im Netz, weil ihr Bruder gute Noten schreibt? Kann die Familienhelferin das Mädchen retten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
