Nicht ohne meine TochterJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 9: Nicht ohne meine Tochter
23 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12
Eine 37-jährige Frau will trotz schweren Infekts die Einnahme eines Antibiotikums in der Klinik am Südring verweigern. Was geht da vor sich? - Ein Sechsjähriger cremt sich ständig mit Sonnencreme ein - auch nachts! Fürchtet er die Sonne, weil die Strahlen einen Sonnenbrand und im schlimmsten Fall Hautkrebs verursachen können? Oder hat sein Verhalten noch andere Ursachen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1