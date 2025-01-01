Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 7: Lotta Leben
23 Min.Ab 12
Bei einem 15-jährigen Mädchen wurde Diabetes diagnostiziert. Trotz der Ernsthaftigkeit ihrer Krankheit verfällt sie in "Fressflashs". Nimmt sie ihre Erkrankung nicht ernst? Und: Ein neunjähriger Junge läuft nachmittags und abends vor seinem Haus auf und ab. Dabei spielt er auf seiner Blockflöte. Welche seelische Not treibt das Kind an, dass es sogar nachts nicht mehr schlafen kann?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1