Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 16: Schere, Stein, Baum
24 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge trägt seit Wochen das gleiche T-Shirt und weigert sich mit Händen und Füßen, es auszuziehen! Was löst sein Verhalten aus? - Ein 15-jähriges Mädchen erleidet in vollkommen harmlosen Alltagssituationen Panikattacken. In der Klinik kann keine medizinische Ursache dafür gefunden werden. Macht sich der Teenager so große Sorgen um die Gesundheit seines Opas? Oder was bedrückt die Heranwachsende?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1