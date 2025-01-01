Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 19: Die Lügenbaronin
23 Min.Ab 12
Die Mutter einer Teenie-Tochter ist total verzweifelt: Das Mädchen stylt sich seit Wochen extrem auf, lügt und schwänzt die Schule. Ist sie auf die schiefe Bahn geraten? Und: Während einer Projektwoche erscheint ein Junge nur noch als Zauberer. Auch zu Hause will der Realschüler seine Verkleidung nicht ausziehen. Warum besteht der Junge darauf, sich zu verkleiden? Vor wem oder was will er sich verstecken?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1