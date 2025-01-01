Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 3: Herzflattern
23 Min.Ab 12
Die 17-jährige Anna bricht aus unerklärlichen Gründen immer wieder zusammen und hat Herzprobleme. Wieso schlägt ihr Herz aus, obwohl aus medizinischer Sicht alles in Ordnung ist? Was nimmt sich die Schülerin so sehr zu Herzen? Dann: Eine Siebenjährige verweigert die Schule und alles was damit zusammenhängt. Sie hat nur eins im Kopf: Tanzen. Doch warum flüchtet sich das Mädchen so sehr in diese Welt?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1