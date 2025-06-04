Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 21: Heute bin ich gelb
24 Min.Ab 12
Ein Mädchen läuft täglich mit unterschiedlichen Perücken herum. Was verbirgt das Kind, dass es sogar nach einem Sturz, der eine Kopfverletzung verursacht haben könnte, die Perücke unter keinen Umständen abnehmen möchte? Und: Ein elfjähriger Junge verwandelt das Kinderzimmer in einen Müllberg. Möchte er mit seinem messieartigen Verhalten den kleinen Bruder rausekeln, mit dem er sich das Zimmer teilt? Oder hat sein zwanghaftes Verhalten einen anderen Hintergrund?
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1