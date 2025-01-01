Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Deine Augen

SAT.1Staffel 3Folge 24
Deine Augen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 24: Deine Augen

23 Min.Ab 12

Lea (14) muss in die Notaufnahme gestützt werden. Sie hat sich ihre Augen mit einem Holzbuntstift geschminkt, hat nun Schmerzen und kann kaum sehen. Versucht Lea etwa in die Fantasiewelt der Manga-Szene zu flüchten? Und: Riesiges Fernweh? Der sechsjährige Paul hat nur noch eine Sache im Sinn: Mit einer selbstgebauten Rakete will er zum Mond reisen. Sehr zum Unmut seiner Eltern, da Pauls Astronauten-Training nicht ganz ungefährlich ist ...

