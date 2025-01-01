Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 27: Baby Girl
24 Min.Ab 12
Voll Bock aufs Windeln-Wechseln! Eine 14-Jährige ist total im Baby-Fieber, bestellt Säuglingskleidung im Internet und belagert ihren Babybruder ununterbrochen. Alarmierend für die Mama des Teenies. Die befürchtet, dass ihre Tochter schon mal übt, da diese vielleicht bald selber zur Teenager-Mama werden will. Dann: Ein laktoseintoleranter Zehnjähriger trinkt ständig Milch, obwohl es ihm danach äußerst schlecht geht. Versucht er sich so vor der Schule zu drücken?
