Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 28: Im falschen Körper
23 Min.Ab 12
Lara und Bente sind verzweifelt, denn Sohn Ilja (10) wirkt belastet und spricht nicht mehr mit ihnen. Als sie ihn auch noch beim heimlichen Puppenspiel erwischen, stellt sich die Frage, was dem verzweifelten Jungen derart zu schaffen macht. Kann die Familienhelferin dem bedrückten Jungen beistehen und helfen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1