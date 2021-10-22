Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 29vom 22.10.2021
Folge 29: Der Feuerteufel

23 Min.Folge vom 22.10.2021Ab 12

Das Zündeln und Kokeln eines 10-Jährigen gerät völlig außer Kontrolle. Es ist für seine Mutter nur eine Frage der Zeit, bis etwas Schlimmeres passiert. Findet der Familienhelfer rechtzeitig heraus, warum der Junge plötzlich so sehr von Feuer fasziniert ist? Außderm: Ein 46-jähriger Mann erkennt seine 18 Jahre jüngere Freundin nicht wieder: Plötzlich will sie ihn verlassen. Liebt sie einen anderen? Was belastet die Frau so sehr, dass sie ohne Angabe von Gründen gehen will?

