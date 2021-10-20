Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die Rückkehrerin

SAT.1Staffel 3Folge 31vom 20.10.2021
Die Rückkehrerin

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 31: Die Rückkehrerin

23 Min.Folge vom 20.10.2021Ab 12

Max will unbedingt ein Tattoo. Allerdings ist der Junge erst zarte acht Jahre alt. Seine Mutter ist verzweifelt, denn Max verhält sich in letzter Zeit sonderbar und schreckhaft. Was ist los mit ihm? Hat sein sonderbares Verhalten was mit seiner rebellischen Schwester zu tun? Außerdem: Karriere als Finanzminister machen? Für den zehnjährigen Sparfuchs Karl kein Ding. Seit einiger Zeit spielt sich der kleine Mann als ganz Großer auf und will übers Budget der Familie bestimmen.

