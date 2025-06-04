Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 32: Es liegt im Blut
23 Min.Ab 12
Die fünfzehnjährige Alina dreht auf einmal völlig durch und rebelliert gegen ihre Eltern! Als sie ihre Silberhochzeitsfeier crasht, zieht die besorgte Mutter Yvonne eine befreundete Familienhelferin hinzu. Leidet Alina unter der Abfuhr ihres ersten festen Freundes? Oder steckt eine ganz andere innere Not hinter ihrem Verhalten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1