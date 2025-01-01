Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 35: Der Vaterschaftstest
23 Min.Ab 12
Eine Achtjährige lässt ihre Aggressionsschübe wild an anderen aus. Ob tatsächlich eine gefloppte Party dahintersteckt? Welche tragende Rolle spielen dabei die Eltern der rebellischen Grundschülerin? Und welchen Stellenwert hat besonders Papa Tom?
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1