Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Der Vaterschaftstest

SAT.1Staffel 3Folge 35
Folge 35: Der Vaterschaftstest

23 Min.Ab 12

Eine Achtjährige lässt ihre Aggressionsschübe wild an anderen aus. Ob tatsächlich eine gefloppte Party dahintersteckt? Welche tragende Rolle spielen dabei die Eltern der rebellischen Grundschülerin? Und welchen Stellenwert hat besonders Papa Tom?

