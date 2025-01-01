Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 36: Ich geh Internet
23 Min.Ab 12
Da die Schülerin Klara (15) durch ihr Handy abgelenkt ist, wird sie von einem Auto angefahren und verletzt. Ihre Mutter ist sehr besorgt: Seit Wochen hängt ihre Tochter fast nur noch am Smartphone. - Der neunjährige Samuel kommt nach der Schule öfters später nach Haus und behauptet dann, aus Versehen den falschen Bus genommen zu haben. Seine Mutter glaubt ihm nicht und macht sich große Sorgen: Wird ihr Sohn vielleicht von anderen Kindern geärgert oder verfolgt?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1