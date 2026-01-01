Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Völlig vergurkt

SAT.1Staffel 3Folge 37
Völlig vergurkt

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 37: Völlig vergurkt

24 Min.Ab 12

Eine 18-Jährige erleidet einen medizinischen Notfall, infolgedessen ein Stück Gurke in ihrer Vagina gefunden wird. Erst die Familienhelferin bringt ein skurriles Geheimnis zu Tage.

