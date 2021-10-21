Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 38: Auf den Vogel gekommen
23 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12
Ein achtjähriger Junge verhält sich kurz nach seinem Klassenwechsel sonderbar. Seine Eltern machen sich große Sorgen, dass er mit der schlechten Bewertung auf seine Projektarbeit nicht zurechtkommt. Und: Ein 16-jähriges Mädchen möchte sich nach ihrer aufwendigen OP nicht schonen. Sie ignoriert die Warnungen der Motopädin, dass die Folgen eines nicht verheilten Kreuzbandrisses verheerend sind. Verletzt sich die 16-Jährige wissentlich selbst?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1