Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Auf den Vogel gekommen

SAT.1Staffel 3Folge 38vom 21.10.2021
Auf den Vogel gekommen

Auf den Vogel gekommenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 38: Auf den Vogel gekommen

23 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12

Ein achtjähriger Junge verhält sich kurz nach seinem Klassenwechsel sonderbar. Seine Eltern machen sich große Sorgen, dass er mit der schlechten Bewertung auf seine Projektarbeit nicht zurechtkommt. Und: Ein 16-jähriges Mädchen möchte sich nach ihrer aufwendigen OP nicht schonen. Sie ignoriert die Warnungen der Motopädin, dass die Folgen eines nicht verheilten Kreuzbandrisses verheerend sind. Verletzt sich die 16-Jährige wissentlich selbst?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen