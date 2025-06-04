Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 39
23 Min. Ab 12

Eine Achtjährige malt in der Schule Bilder von sich mit einem fremden Mann und spielt mit ihren Puppen sogar Szenen nach, die sie mit ihm in zärtlichen Situationen zeigen. Als sie dann mit einem Aufsatz nach Hause kommt, in dem sie ein romantisches Date mit dem Unbekannten beschreibt, sind ihre Eltern in größter Sorge: Wer ist der Fremde, den das Mädchen zu treffen scheint?

SAT.1
