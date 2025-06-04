Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 39: Der Schattenmann
23 Min.Ab 12
Eine Achtjährige malt in der Schule Bilder von sich mit einem fremden Mann und spielt mit ihren Puppen sogar Szenen nach, die sie mit ihm in zärtlichen Situationen zeigen. Als sie dann mit einem Aufsatz nach Hause kommt, in dem sie ein romantisches Date mit dem Unbekannten beschreibt, sind ihre Eltern in größter Sorge: Wer ist der Fremde, den das Mädchen zu treffen scheint?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1