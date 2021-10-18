Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 40: Wie der Vater
23 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12
Ganz der Papa? Wenn ein Junge seinen Vater imitiert, ist das in der Regel süß. Jedoch nicht bei Simon, denn sein Vater ist vor einem Jahr tödlich verunglückt. Seine Mama hat große Angst, dass der Kleine den Tod nicht richtig überwunden hat. Und: Ein einjähriges Mädchen weint und schreit plötzlich viel. Seine Eltern sind verzweifelt und machen sich große Sorgen. Das Kind ist gesund. Reagiert es auf den Stress der Eltern? Was belastet diese so unglaublich?
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1