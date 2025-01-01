Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 13: Another Brick in the Wall
24 Min.Ab 12
Ein eigentlich aufgeweckter Fünfjähriger verhält sich ungewöhnlich aggressiv und redet kaum noch. Seine Mutter befürchtet, dass er etwas von ihren Plänen mitbekommen hat, in ein anderes Bundesland umzuziehen. Außerdem: Eine 16-Jährige stürmt halbnackt die Beförderungsparty ihrer Stiefmutter und fällt durch Nacktfotos auf ihrem Handy sogar in der Schule negativ auf. Kommt sie nicht mit der Zurückweisung ihres Schwarms klar?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
12
