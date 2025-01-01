Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Hyper, Hyper

SAT.1Staffel 4Folge 3
Folge 3: Hyper, Hyper

24 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige bekommt in einem Café Herzrhythmusstörungen. Die alarmierten Sanitäter stellen fest, dass Koffeintabletten für die gesundheitlichen Beschwerden des Teenagers verantwortlich sind. Und: Vor dem Abreisetag in den Familienurlaub kettet sich ein elfjähriger Junge an einen Baum. Die besorgten Eltern vermuten, dass der Fünftklässler auf diese Weise gegen die durch den Urlaub entstehenden Treibhausgase protestiert.

SAT.1
