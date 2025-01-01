Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 6: In Stein gemeisselt
24 Min.Ab 12
Ein 16-Jähriger wird nach einer Schulprügelei vom Sozialarbeiter zu den Eltern gebracht. Er legt seit Wochen ein respektloses Verhalten an den Tag. Verkraftet der Jugendliche etwa nicht die Trennung von seiner Ex-Freundin? - Ein achtjähriges Mädchen isst kaum mehr. Ihre Mutter vermutet eine Magersucht, bis sie ihre Tochter dabei erwischt, wie sie Essensreste aus dem Müll verschlingt. Versucht das Mädchen durch ihr Verhalten die Verschwendung von Lebensmittel zu bekämpfen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1