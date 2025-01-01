Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 20: Vaterkomplex
23 Min.Ab 12
Eine junge Mutter am Rande ihrer Kräfte: Sie fühlt sich von ihrem Mann im Stich gelassen und befürchtet, dass er sie betrügt. Die Hebamme kommt dahinter, dass der frischgebackene Familienvater tatsächlich ein Geheimnis hat. Dann: Mutter Annika ist besorgt, als ihre achtjährige Tochter plötzlich blutrünstige Bilder malt und sehr schreckhaft ist. Mit Hilfe einer Familienhelferin will die Mutter herausfinden, was ihrer Tochter solche Angst macht ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1