SAT.1Staffel 4Folge 17vom 18.10.2021
24 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12

Ein Junge flitzt nackt über den Flur der Klinik am Südring. Schnell stellt sich heraus, dass der 16-Jährige eigentlich eher schüchtern ist. Doch warum dann diese unglaubliche Aktion? Außerdem: Ein Junge muss während des Schulunterrichts ständig auf die Toilette. Hat er eine Blasenschwäche oder macht er dort etwas anderes? Der FH findet heraus, dass sich die Lösung zu dem Rätsel in einer geheimnisvollen Schachtel verbirgt, die der Junge in seinem Zimmer versteckt.

SAT.1
