Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Kontrollverlust

SAT.1Staffel 4Folge 16
Folge 16: Kontrollverlust

23 Min.Ab 12

Ein 16-jähriger Junge wird von seinem Kickboxtrainer wegen einer Sportverletzung in die Praxis gebracht. Der Arzt bemerkt sofort, dass dieser in letzter Zeit viel Gewicht verloren hat. Darauf angesprochen blockt der Junge ab. - Ein Achtjähriger spielt in der Schule böse Streiche und verweigert das Lernen. Mit gleichaltrigen Kindern kann er nichts anfangen, wird aber eines Tages von einem wildfremden Mann nach Hause gebracht. Ist ihm etwas Furchtbares zugestoßen?

