Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 19: Dein blaues Wunder
23 Min.Ab 12
Ein zehnjähriges Mädchen hat ständig blaue Flecken. Die Mutter macht sich große Sorgen und fürchtet, dass ihre Tochter ernsthaft erkrankt oder gar ein Opfer von Gewaltexzessen ist. Dann: Mutter Tamara ist entsetzt: ihre Tochter Alea (18) will völlig aufgebrezelt und klammheimlich von zuhause abhauen, stürzt beim Fluchtversuch aus ihrem Zimmerfenster und verletzt sich böse. Kann eine Familienhelferin herausfinden, warum das ehemals brave Mädchen plötzlich so sexy rumläuftt?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1