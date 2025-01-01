Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Dein blaues Wunder

SAT.1Staffel 4Folge 19
Dein blaues Wunder

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 19: Dein blaues Wunder

23 Min.Ab 12

Ein zehnjähriges Mädchen hat ständig blaue Flecken. Die Mutter macht sich große Sorgen und fürchtet, dass ihre Tochter ernsthaft erkrankt oder gar ein Opfer von Gewaltexzessen ist. Dann: Mutter Tamara ist entsetzt: ihre Tochter Alea (18) will völlig aufgebrezelt und klammheimlich von zuhause abhauen, stürzt beim Fluchtversuch aus ihrem Zimmerfenster und verletzt sich böse. Kann eine Familienhelferin herausfinden, warum das ehemals brave Mädchen plötzlich so sexy rumläuftt?

