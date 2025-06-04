Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Krieg der Schwestern

SAT.1Staffel 4Folge 8
Folge 8: Krieg der Schwestern

23 Min.Ab 12

Nachdem ihre Eltern zusammenziehen, können zwei Stiefschwestern sich plötzlich nicht mehr ausstehen. Die letzte Hoffnung von Vater Samuel und Mutter Maren, ihre Patchworkfamilie noch zu retten, ist der Familienhelfer. - Ein 17-Jähriger wird auf einmal auffällig, fängt an zu kiffen und die Schule zu schwänzen. Seine Mutter Sonja weiß nicht mehr weiter und hofft gemeinsam mit der Familienhelferin, die Ursache für sein Verhalten zu finden.

SAT.1
