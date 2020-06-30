Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Dick eingepackt

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 30.06.2020
Dick eingepackt

Dick eingepacktJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 5: Dick eingepackt

23 Min.Folge vom 30.06.2020Ab 12

Eine 17-Jährige kleidet sich im Hochsommer wie im kältesten Winter. Schämt sich das Mädchen, weil ihr Ex-Freund sich über ihre Figur lustig gemacht hat? Und: Eine Achtjährige versucht bei jeder Gelegenheit, ihrem Vater zu entwischen! Mit einem gepackten Kinderkoffer, will sie angeblich ans Meer. Was herrscht für ein Problem zwischen Tochter und Papa?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen