Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 21: Pillepalle
24 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 12
Ein 17-jähriges Mädchen wird bei dem Versuch, Medikamente in der Klinik zu klauen, erwischt. Dabei wird bei dem Teenager eine vor kurzem herbeigeführte Rippenprellung festgestellt. Und: Ein Achtjähriger betritt nicht mehr den Boden. Er läuft über Möbel oder legt sich einen Weg mit Tüchern aus. Seine Mutter hat den Verdacht, dass er das aus Empathie zu seinem Opa macht, der wegen eines Bandscheibenvorfalls im Rollstuhl sitzt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1