Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 25: Baby on Board
23 Min.Folge vom 03.07.2020Ab 12
Als die 16-jährige Jennifer außerhalb ihrer Regel blutet, ist ihr Freund alarmiert und wendet sich hilfesuchend an die Familienhelfer. Schon bald ist klar, dass das junge Mädchen ein brisantes Geheimnis hat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1