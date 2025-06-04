Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 26: Stillstand
23 Min.Ab 12
Eine junge Mutter kommt mit unerträglichen Rückenschmerzen zum Arzt, die sie seit der Geburt plagen und nahezu bewegungsunfähig machen. Nach einem MRT offenbart sich für die Mutter eine schreckliche Diagnose, die den Mediziner vor ein großes Rätsel stellt. Wird der Orthopäde die Ursache für Hannes' Leiden herausfinden oder wird die junge Frau bald komplett bewegungsunfähig sein?
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
