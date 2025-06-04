Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Stillstand

SAT.1Staffel 4Folge 26
Stillstand

Folge 26: Stillstand

23 Min.Ab 12

Eine junge Mutter kommt mit unerträglichen Rückenschmerzen zum Arzt, die sie seit der Geburt plagen und nahezu bewegungsunfähig machen. Nach einem MRT offenbart sich für die Mutter eine schreckliche Diagnose, die den Mediziner vor ein großes Rätsel stellt. Wird der Orthopäde die Ursache für Hannes' Leiden herausfinden oder wird die junge Frau bald komplett bewegungsunfähig sein?

