Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 4Folge 27
23 Min.Ab 12

Eine Mittfünfzigerin kommt wegen harmlosen Bauchschmerzen in die Gemeinschaftspraxis. Dass diese gar nichts mit dem Bauch zu tun haben und sogar ihr Leben bedrohen, ist ein riesen Schock. - Bei Tom läuft die Nase dauerhaft. Der Achtjährige leidet unter Dauerschnupfen. Wenn sich der Verdacht auf Tierhaar-Allergie bestätigt, muss er sein geliebtes Hündchen Fräulein Flauschig abgeben - eine Horrorvorstellung! Was ist mit Toms Körper los?

SAT.1
