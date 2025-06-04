Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 31: Steckengeblieben
24 Min.Ab 12
Der besorgte Robert (42) bringt seine Tochter Nele (12) mit Kreislaufproblemen und Übelkeit in die Gemeinschaftspraxis. Wenige Stunden später hat sich ihr Zustand drastisch verschlechtert. Welches Geheimnis trägt die 12-Jährige in sich? - Der 35-jährige Robert leidet unter plötzlich auftretenden Schwindelanfällen. Aber warum will er dann nicht zum Arzt? Welches belastende Geheimnis verursacht seine regelmäßigen Blutdruck- und Herzschwankungen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1