Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Wie gelähmt

SAT.1Staffel 4Folge 32
Wie gelähmt

Folge 32: Wie gelähmt

23 Min.Ab 12

Ein 30-Jähriger taucht mit einer Gesichtslähmung in der Gemeinschaftspraxis auf. Die Ärzte müssen schnell handeln, denn der Verdacht eines Schlaganfalls steht im Raum. Die Geschichte des Dreißigjährigen erregt großes Aufsehen - ein Schlaganfall bei einem so jungen Mann oder was steckt wirklich hinter der Gesichtslähmung? Für die Ärzte beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

