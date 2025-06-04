Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 32: Wie gelähmt
23 Min.Ab 12
Ein 30-Jähriger taucht mit einer Gesichtslähmung in der Gemeinschaftspraxis auf. Die Ärzte müssen schnell handeln, denn der Verdacht eines Schlaganfalls steht im Raum. Die Geschichte des Dreißigjährigen erregt großes Aufsehen - ein Schlaganfall bei einem so jungen Mann oder was steckt wirklich hinter der Gesichtslähmung? Für die Ärzte beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1