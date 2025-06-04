Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 33: Pubertierchen
23 Min.Ab 12
Die achtjährige Lara leidet unter Symptomen einer Frühpubertät. Doch weder der Kinderarzt noch die Gynäkologin können eine körperliche Ursache dafür finden. Was ist der Auslöser von Laras Symptomen? - Eine 39-jährige Erzieherin kann plötzlich nicht mehr sprechen. Wird der Arzt einen organischen Grund für ihren Stimmverlust finden oder gibt es ein Geheimnis, welches sie nicht über die Lippen bringen kann?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1