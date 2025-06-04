Blaue Flecken und eine tierische DiagnoseJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 34: Blaue Flecken und eine tierische Diagnose
23 Min.Ab 12
Während ein junges Paar eine Reiseberatung wahrnimmt, stellt sich heraus, dass ein 33-jähriger Mann unter seltsamen blauen Flecken leidet. Seine 31-jährige Partnerin macht sich die größten Sorgen um ihn. Was steckt hinter den mysteriösen Verletzungen? - Die 76-jährige Inge Krause täuscht einen Dauerhusten vor, um Medikamente zu bekommen. Für wen braucht sie diese so dringend?
