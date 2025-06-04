Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 35: Der Schein trügt
23 Min.Ab 12
Eine Auszubildende ist sich sicher, von einem One-Night-Stand schwanger zu sein. Doch die Gynäkologin kann den Verdacht der Frau nicht bestätigen. Welche Ursache steckt hinter den Schwangerschaftssymptomen? - Ein Patient kommt mit Gelenkschmerzen in die Praxis. Der Verdacht geht schnell Richtung Anabolikamissbrauch. - Eine Mutter kommt mit ihrem 15-jährigen Sohn in die Praxis. Dieser ist in einem völligen Rauschzustand. Hat er heimlich Drogen konsumiert?
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1