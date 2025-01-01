Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Satansbraten Sam

SAT.1Staffel 4Folge 39
Satansbraten Sam

Satansbraten SamJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 39: Satansbraten Sam

23 Min.Ab 12

So ein Satansbraten! Mit seinem rotzfrechen Verhalten treibt der siebenjährige Samuel alle in den Wahnsinn. Es sieht ganz so aus, als rebelliere Sam gegen seine religiöse Oma. Oder steckt etwas ganz anderes hinter den diabolischen Streichen? Und: Bei einer unerlaubten Kostümparty in der Klinik am Südring bricht eine 16-Jährige plötzlich zusammen. Bei der Demaskierung des Teenagers machen die Ärzte eine besorgniserregende Entdeckung ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen