Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die gequälte Seele

SAT.1Staffel 4Folge 40
Die gequälte Seele

Die gequälte SeeleJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 40: Die gequälte Seele

23 Min.Ab 12

Ein Teenager-Mädchen hat auf der Schultoilette einen mysteriösen Unfall. Wie es dazu kam und was es mit seinem extremen Hautausschlag auf sich hat, ist vorerst nicht herauszukriegen. Was verbirgt der sonst so aufgeschlossene Teenager? Und: Ein Neunjähriger verwüstet das Haus seiner Großmutter. Warum hetzt er so gegen seine einst heißgeliebte Oma und will ihr Leben zerstören?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen